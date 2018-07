Rom (SID) - Mit einer gehörigen Portion Respekt geht der dreimalige italienische Meister AS Rom in das Spiel gegen Bayern München am Dienstag in der Champions League (20.45 Uhr/Sky). "Bayerns Leistungen in der Bundesliga waren bisher nicht immer konstant", sagte Trainer Claudio Ranieri und ergänzte: "In der Champions League ist die Mannschaft stark. Bayern hat eine großartige Taktik und Meisterspieler. Man merkt den starken Einfluss von van Gaal, der ein entschlossener und motivierter Coach ist. Es wird ein schönes Match werden."

Die Roma liegt mit 6 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz in der Gruppe A hinter den bereits für das Achtelfinale qualifizierten Bayern (12 Punkte). Das Hinspiel in München hatten die Italiener 0:2 verloren (Tore: Thomas Müller und Toni Kroos). "Das Match gegen Bayern ist für uns von fundamentaler Bedeutung. Gegen Bayern und gegen Cluj müssen wir das Beste leisten, um die Qualifikation zu schaffen", schrieb Mannschaftskapitän Francesco Totti am Montag in einem Beitrag für die Sporttageszeitung Corriere dello Sport.

In der Serie A liegt der Klub nach einem 2:0 gegen Udinese Calcio am Wochenende auf dem vierten Tabellenplatz (29 Punkte) hinter dem AC Mailand (26) und Lazio Rom (23).