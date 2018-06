Hamburg (SID) - Joris Mathijsen vom Bundesligisten Hamburger SV ist am Montag erfolgreich am Sprunggelenk operiert worden. "Alles gut verlaufen", teilte der Innenverteidiger per SMS Team-Manager Jürgen Ahlert mit. Mathijsen hatte sich im Spiel der niederländischen Nationalmannschaft gegen die Türkei (1:0) am vergangenen Mittwoch einen doppelten Bänderriss zugezogen. Er steht dem HSV frühestens zu Beginn der Rückrunde im kommenden Januar wieder zur Verfügung.