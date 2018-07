Inhalt Seite 1 — Verstärkung für Bayerns Kindergarten-Abwehr Seite 2 Auf einer Seite lesen

Rom (SID) - Sie muss sich von Franz Beckenbauer "Kindergartenfehler" vorhalten lassen und steht seit Wochen in der Kritik: Die Abwehr von Bayern München ist beim Rekordmeister zur Problemzone geworden. Längst sind die Verantwortlichen zu der Einsicht gelangt, dass es ein Fehler war, im Sommer auf Trainer Louis van Gaal zu hören und die Defensive nicht zu verstärken. Nun sollen Veränderungen im Winter wieder für die nötige Stabilität sorgen.

Schon länger beobachten die Bayern deshalb den Markt. Wurde zuerst nur ein Linksverteidiger gesucht, so ist inzwischen auch die Verpflichtung eines Innenverteidigers nicht mehr ausgeschlossen. Vor dem Champions-League-Spiel bei der AS Rom am Dienstag kündigte Rummenigge auf jeden Fall Nachbesserungen an.

"Wenn wir die Fehler nicht abstellen, werden wir da etwas machen. Wir werden das gut beobachten und analysieren - und dann die Dinge gemeinsam entscheiden", sagte Rummenigge und fügte an: "Auf so einem Niveau darf man sich solche Fehler nicht erlauben. Wir bringen uns jedes Mal um den Lohn."

Nerlinger schließt Winter-Transfers nicht aus

Als Zugang ist bereits Linksverteidiger Domenico Criscito vom FC Genua 93 im Gespräch, den Sportdirektor Christian Nerlinger am Sonntag beobachtete. Auch Jose Bosingwa (Chelsea) wurde schon in Augenschein genommen. Zudem wurden Leighton Baines (Everton), Benoit Tremoulinas (Bordeaux) oder Adil Rami (Lille) mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Doch Nerlinger wollte sich zu den Spekulationen nicht weiter äußern. Dies sei zum jetzigen Zeitpunkt "nicht seriös". Transfers im Winter wollte aber auch er "nicht ausschließen".

Es besteht Handlungsbedarf beim FC Bayern, da die beiden Innenverteidiger Martin Demichelis (29) und Daniel van Buyten (32) den hohen Ansprüchen schon länger nicht mehr gerecht werden. Dies wurde besonders bei der Niederlage im Champions-League-Finale im Mai gegen Inter Mailand deutlich, aber auch im Liga-Alltag offenbart(e) das Duo immer wieder erhebliche Schwächen. Demichelis ist bei van Gaal in Ungnade gefallen und steht vor dem Absprung im Winter.

Auf der linken Seite der Viererkette hatte zu Saisonbeginn Diego Contento (20) bis zu seiner Verletzung erhebliche Probleme und konnte nicht an seine gute Premierensaison anknüpfen. Auch Danijel Pranjic (28) erwies sich als wenig tauglicher Ersatz auf dieser Position. Edson Braafheid (27) wollen die Münchner nicht erst wegen dessen Disput mit van Gaal möglichst schnell loswerden. Der Niederländer erwies sich als völliger Flop.