Leipzig (SID) - Die Handballerinnen des deutschen Meisters HC Leipzig haben für die Hauptrunde in der Champions League starke Gegner zugelost bekommen. Die Mannschaft von Trainer Heine Jensen trifft in der Gruppe 2 auf den ungarischen Spitzenklub ETO Györ, den norwegischen Meister Larvik HK und Dinamo Wolgograd aus Russland. Die ersten beiden Mannschaften ziehen ins Halbfinale ein. Ausgelost wurden die Gruppen am Dienstag in Wien, wo Leipzig dank eines 23:20-Erfolgs gegen den österreichischen Meister Hypo Niederösterreich den Sprung unter die besten acht Teams perfekt gemacht hatte.

"Eine Auslosung ist eben kein Wunschkonzert, das war uns ja vorher klar. Wir wissen, dass wir in keinem Spiel der Favorit sind, denn unsere Gegner haben allesamt ganz andere Möglichkeiten und bewegen einige Millionen mehr als wir", sagte HC-Manager Kay-Sven Hähner.

Im EHF-Cup trifft der VfL Oldenburg als letzter Vertreter der Bundesliga im Achtelfinale auf RK Zajecar aus Serbien. Im Europacup der Pokalsieger spielt die HSG Blomberg-Lippe in der Runde der besten 16 Teams gegen den isländischen Vertreter Fram Reykjavik. "Ich glaube, dass wir eine Chance haben, auch die nächste Runde zu erreichen", sagte HSG-Trainer Andre Fuhr. Die Hinspiele finden am 5./6. Februar statt, eine Woche später folgen die Rückspiele.