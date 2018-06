London (SID) - Der Einsatz von Rafael van der Vaart für Tottenham Hotspur in der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr MEZ/Sky) gegen Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist fraglich. Wegen einer Oberschenkelverletzung konnte der niederländische Nationalspieler, der von 2005 bis 2008 das Trikot des Hamburger SV trug, das Abschlusstraining am Dienstag nicht absolvieren. Angeschlagen ist auch Gareth Bale, der walisische Auswahlspieler laboriert an einer Schulterblessur.