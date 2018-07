Köln (SID) - In der Fußball-Champions-League trifft der deutsche Vizemeister Schalke 04 um 20.45 Uhr auf Olympique Lyon. Die Schalker liegen mit sieben Punkten als Zweiter zwei Zähler hinter den Franzosen und können mit einem Sieg die Tabellenspitze der Gruppe B erobern. Um die letzte Chance auf die Qualifikation fürs Achtelfinale kämpft zeitgleich Werder Bremen bei Tottenham Hotspur. Bremen ist mit zwei Punkten Schlusslicht der Gruppe A, Tottenham mit sieben Punkten Spitzenreiter.

Der Kampf um die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga geht in die nächste Runde. Spitzenreiter HSV Hamburg trifft im Topspiel auf die Rhein-Neckar Löwen, Verfolger Füchse Berlin spielen gegen HBW Balingen-Weilstetten. Meister THW Kiel, derzeit nur Dritter, empfängt den SC Magdeburg. Alle Spiele beginnen um 20.15 Uhr.

Drei deutsche Vertreter sind heute im Basketball-Europapokal im Einsatz. Alba Berlin trifft im Europacup um 20.00 Uhr auf den russischen Vertreter Krasnye Krylia. In der EuroChallenge treten die Frankfurt Skyliners um 17.05 Uhr in Lettland bei BK Ventspils an, die Telekom Baskets Bonn empfangen um 19.30 Uhr die Tschechen von BK Prostejov.