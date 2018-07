Inhalt Seite 1 — Klopp verlängert Vertrag bis 2014 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dortmund (SID) - Borussia Dortmund plant seine Zukunft weiter mit Jürgen Klopp und dessen derzeit äußerst erfolgreichen "Erlebnis-Fußball". Der Trainer des souveränen Bundesliga-Tabellenführers entsprach dem Wunsch der Klub-Verantwortlichen nach einer längerfristigen Zusammenarbeit und dehnte sein bis 2012 datiertes Engagement vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2014 aus.

"Hier entsteht was. Ich möchte weiterentwickeln, was ich begonnen habe. Und ich bin auch sicher, dass das vorher nicht auseinandergeht", sagte der 43-Jährige anlässlich einer Pressekonferenz zwei Tage vor dem Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky und Liga total!) gegen Tabellenschlusslicht Borussia Mönchengladbach.

"Seine Fähigkeiten sind unbestritten, es war somit eine folgerichtige Entscheidung. Das ist ein guter Tag für den BVB", betonte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Schon vor Monaten hatte er symbolisch von einem "unbefristeten Vertrag" für Klopp gesprochen. Der BVB-Boss kündigte im Zuge der Kontinuität zugleich die vorzeitige Vertragsverlängerung von Sportdirektor Michael Zorc spätestens in der Winterpause an und sandte damit drei Tage vor der Mitgliederversammlung am Sonntag eindeutige Signale an die Mannschaft, Fans und das gesamte Umfeld des Traditionsklubs.

2008 aus Mainz nach Dortmund gekommen

Klopp machte indes aus seinen Sympathien zu seiner "zweiten Liebe" - neben seinem Heimatverein Mainz - keinen Hehl. "Auch bei mir zu Hause ist Jubel ausgebrochen und das war nicht so schwer, wir hätten fast alles unterschrieben", flachste der Dortmunder Publikumsliebling, der 2008 vom Zweitligisten FSV Mainz 05 gekommen war. "Eine solche Konstante ist im Fußball nicht gewöhnlich. Es gibt hier komplette Ruhe, um zu arbeiten. Das habe ich einmal in Mainz gehabt und nicht geglaubt, dass ich das noch einmal erleben würde."

Klopp wird als Architekt der aktuellen erfolgshungrigen jungen Mannschaft gefeiert und genießt inzwischen Kultstatus. Die aktuelle Bilanz des BVB hat ihr Übriges beigetragen. Denn kein anderes Team kassierte in dieser Saison so wenig Niederlagen (eine), gewann sieben Auswärtsspiele in Serie (Liga-Rekord), erzielte so viele Tore (31) und kassierte so wenig Gegentreffer (8) wie der Spitzenreiter.

Herzerfrischender Fußball