Hannover (SID) - Nach dem bisher unerwartet guten Saisonverlauf beim Bundesligisten Hannover 96 scheinen sich die geplanten Vertragsverlängerungen mit Trainer Mirko Slomka und Sportdirektor Jörg Schmadtke immer mehr zur Formsache zu entwickeln. "Es ist unbestritten, dass beide verlängern sollen. Es gab bisher Sondierungsgespräche. Im Dezember wird es dann zu konkreten Verhandlungen kommen. Aber wir haben keinen Zeitdruck", sagte Hannovers Klubchef Martin Kind dem SID und lobte seine sportliche Führung in höchsten Tönen.

"Jörg Schmadtke schätze ich charakterlich sehr. Er ist sehr zuverlässig und man kann mit ihm vertrauensvoll zusammenarbeiten. Er setzt alles professionell und ergebnisorientiert um", meinte Kind und fügte mit Blick auf Slomka hinzu: "Unser Trainer erreicht die Mannschaft, führt ein gutes Training durch und bildet die Spieler taktisch gut aus. Wir haben jetzt eine sehr entwicklungsfähige Mannschaft." Slomkas derzeitiger Vertrag endet zum Saisonende, Schmadtke ist noch bis Februar 2012 gebunden. Spekulationen zufolge soll das Duo bis 2013 oder 2014 verlängern.

Besseres Verhältnis zwichen Manager und Trainer

Zudem habe sich das Innenverhältnis zwischen Manager und Coach, das nach Amtsantritt Slomkas im vergangenen Januar als nicht unproblematisch galt, nach Angaben Kinds stark verbessert. "Der Start war etwas holprig. Aber beide sind intellektuell gut aufgestellt und haben erkannt, dass wir unsere Ziele nur gemeinsam erreichen können", meinte der 96-Boss.

Auch Slomka bestätigt diese Entwicklung. "Ein gewisses Misstrauen untereinander hat sich verflüchtigt, in großen Teilen. Jörg und ich vertrauen und gegenseitig", sagte der Coach dem Fachmagazin kicker: "An Schnittmengen, etwa bei Spielertransfers, gehen wir sehr zielführend heran, sagen unsere Meinung." Das Verhältnis sei von großem gegenseitigen Respekt geprägt. Zudem signalisierte Slomka, der das Team in der vergangenen Saison auf der Zielgeraden zum Klassenerhalt geführt hatte und mit der Mannschaft momentan auf dem vierten Tabellenplatz rangiert, großes Interesse an seinem Verbleib in Hannover.

Er gehe grunsätzlich davon aus, dass er noch vor Weihnachten verlängern werde, sagte der Coach: "Wenn wir über Perspektiven sprechen, dann sicher nicht über einen Einjahresvertrag. Ob es nun zwei oder drei Jahre werden, muss auch der Verein entscheiden", meinte der 43-Jährige und fügte hinzu, dass es sein Wunsch sei, gemeinsam mit Schmadtke zu verlängern.