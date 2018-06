Köln (SID) - Nach dem Titelgewinn von Formel-1-Pilot Sebastian Vettel steht Deutschland Kopf. Marcel Cordes, Vorstandsmitglied von Sport+Markt, einem Forschungs- und Beratungsunternehmen im internationalen Sportbusiness, äußert sich im Interview über die Vermarktungschancen des frischgebackenen Weltmeisters und die Nachteile seiner Bindung an die Marke Red Bull.

SID: "Nach dem Titelgewinn von Sebastian Vettel in der Formel-1-WM steht nicht nur seine Heimatstadt Heppenheim, sondern ganz Deutschland Kopf. Ist das vergleichbar mit dem Boom, den einst Michael Schumacher ausgelöst hatte?"

Marcel Cordes: "Michael Schumacher war siebenmal Weltmeister, zuletzt 2004. Boom ja, das glaube ich schon, aber momentan ist die Wirkung noch nicht richtig abzuschätzen. Natürlich ist Sebastian Vettel Formel-1-Welmeister geworden. Aber man muss erst einmal abwarten, wie sich das verfestigt und ob er auch im nächsten Jahr wieder vorne mitfährt. Wir haben hier noch keinen Michael Schumacher. Schumacher ist eine weltweit bekannte Formel-1-Ikone. Vettel ist jetzt sicherlich auf seinen Spuren, aber noch lange nicht da."

SID: "Sebastian Vettel wirkt auf viele sehr sympathisch und natürlich. Erleichtert ihm das die Vermarktung? Ist er der Traum-Prototyp für Firmen, um mit ihm zu werben?"

Cordes: "Ich würde fast sagen: Ja und nein. Eindeutig ist es so, was auch Studien zeigen, dass Vettel die besten Sympathiewerte aller deutschen Fahrer hat. Das mag verwundern, da viele denken würden, Michael Schumacher wäre der Sympathieträger im deutschen Motorsport. Aber das stimmt insofern nicht, weil Michael Schumacher nie der sympathischste Fahrer war. Er war immer der faszinierendste. Man muss sich für die Vermarktung aber fragen, welche Imagefaktoren für ein Unternehmen relevant sind. Das ist nicht zwangsläufig die Sympathie, sondern es können auch andere Imagewerte sein, die eine Werbefigur transportiert. Einzig darüber, dass man sympathisch ist, wird man nicht unbedingt die Werbe-Ikone. Natürlich hat Vettel nun unglaublichen Rückenwind, aber er muss sich jetzt auch von anderen differenzieren. So wie Schumacher damals, der weniger für Sympathie stand, sondern für einen unglaublichen Siegeswillen und für fast maschinenartige Zeiten, die er hingelegt hat. Da muss Vettel noch mehr Profil zeigen. Die Vermarktbarkeit ist aber auf jeden Fall da."

SID: "In welchen Dimensionen?"

Cordes: "Wir haben mal eine mögliche Größenordnung von zwei bis fünf Millionen Euro pro Jahr errechnet, wenn man ihn systematisch in Deutschland vermarkten würde. Damit steigt er schon auf in die Top-Riege, ein Schumacher verdient aber noch locker das Doppelte."