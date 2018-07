Hamburg (SID) - Nach vierwöchiger Verletzungspause wird Torhüter Frank Rost vom Bundesligisten Hamburger SV im Punktspiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) sein Comeback geben. "Er wird auf jeden Fall spielen. Frank ist ein Typ, der immer gewinnen will", sagte Trainer Armin Veh am Donnerstag. Neben Rost, der an einem Außenbandriss im Knie laborierte, steht dem Coach in Guy Demel ein zweiter Rückkehrer zur Verfügung. Der Ivorer wurde zuletzt von Achillessehnen-Problemen geplagt.

Demel wird vermutlich im Abwehrzentrum neben dem von einer Grippe genesenen Nationalspieler Heiko Westermann zum Einsatz kommen. Als Alternativen auf der rechten Seite stehen Veh aus seinem aufgrund von Verletzungen dezimierten Kader Robert Tesche oder Youngster Muhamed Besic zur Verfügung. Insgesamt muss der HSV gegen den VfB erneut auf acht angeschlagene Profis verzichten. Zuletzt meldete sich Eljero Elia mit einer Grippe ab.

"Das ist ein ganz wichtiges Spiel für uns. Es geht nicht mehr nur darum, es nach oben nicht abreißen zu lassen. Wir müssen auch gucken, wer da so von unten kommt. Da gilt es, hellwach zu sein", sagte Veh, dessen Team nur eines des vergangenen sechs Pflichtspiele gewinnen konnte: "Wir dürfen in unserer Situation nicht darüber nachdenken, dass wir gut aussehen. Wir müssen dagegenhalten. Es geht nur um das Ergebnis."

Der nächste Rückkehrer aus dem HSV-Lazarett könnte WM-Teilnehmer Dennis Aogo sein. "Ich hoffe, dass er in der nächsten Woche mit dem Mannschaftstraining anfängt. So weit ich weiß, ist er inzwischen schmerzfrei", sagte Veh über den Linksverteidiger: "Seine Rückkehr wäre wichtig, da wir auf dieser Position die meisten Probleme haben."