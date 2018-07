Freiburg (SID) - Bundesligist SC Freiburg bangt vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total) bei Hannover 96 um den Einsatz von Top-Torjäger Papiss Cisse. Der vom Premier-League-Klub Blackburn Rovers umworbene Angreifer, der in der laufenden Spielzeit bereits zehn Tore erzielte, leidet an Knieproblemen und droht, gegen die Niedersachsen auszufallen. Fraglich ist zudem Mittelfeldspieler Cedric Makiadi wegen muskulärer Probleme.

Dagegen kehrt Kapitän Heiko Butscher nach überstandenem Innenbandriss im Knie beim Spiel in Hannover zurück in den Kader. Butscher wird jedoch noch nicht in der Anfangsformation stehen. Auch Offensivspieler Jonathan Jäger steht SC-Trainer Robin Dutt wieder zur Verfügung.