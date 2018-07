London (SID) - rand-Slam-Rekordsieger Roger Federer und Andy Murray haben beim ATP-Finale in London das Halbfinale erreicht, für Philipp Petzschner ist der Traum von der Vorschlussrunde dagegen geplatzt. Während der Australian-Open-Sieger aus der Schweiz auch sein abschließendes Vorrundenspiel bei der mit 2,6 Millionen Euro dotierten Veranstaltung gegen den Schweden Robin Söderling nach 1:28 Stunden mit 7:6 (7:5), 6:3 gewann, unterlagen die Doppel-Wimbledonsieger Petzschner (Bayreuth) und Jürgen Melzer (Österreich) gegen das polnische Doppel Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski 3:6, 6:7 (7:9). Murray (Großbriannien) folgte nach einem 6:2, 6:2-Erfolg gegen den Spanier David Ferrer Federer als Zweiter der Gruppe B ins Halbfinale.

Petzschner/Melzer hätten in zwei Sätzen gewinnen müssen, um neben dem US-Duo Bob und Mike Bryan in der Gruppe A ins Halbfinale einzuziehen. Nun stehen Fyrstenberg/Matkowski in der Runde der besten Vier.

Der stark spielende Federer blieb hingegen wie schon bei seinen Erfolgen gegen Murray und Ferrer ohne Satzverlust. "Ich habe ein sehr gutes Match gezeigt", sagte Federer, der im 16. Duell mit Söderling den 15. Erfolg feierte.