Köln (SID) - FIFA-Präsident Joseph S. Blatter wird nicht an der Auslosung zur Frauen-Weltmeisterschaft 2011 am Montag in Frankfurt/Main teilnehmen. Das teilte der Weltverband am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. Demnach sei Blatter wegen neu angesetzter Termine verhindert.

"Schade, aber das schmälert die Wichtigkeit der Auslosung nicht. Wir werden ihn dann im Sommer hier begrüßen", sagte DFB-Trainerin Silvia Neid nach dem 8:0-Kantersieg der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Afrikameister Nigeria in Leverkusen.

Ex-Nationaltorwart Oliver Kahn und das slowakische Model Adriana Karembeu, Frau des früheren französischen Nationalspielers Christian Karembeu, ziehen die Lose für die Endrunde (26. Juni bis 17. Juli). Die deutsche Mannschaft ist als Titelverteidiger als Kopf der Gruppe A gesetzt.