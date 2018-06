Kuusamo (SID) - Der Team-Olympiadritte Eric Frenzel hat den deutschen Kombinierern gleich zum Saisonstart ein Erfolgserlebnis beschert. Der 22-Jährige aus Oberwiesenthal belegte beim Weltcup-Auftakt im finnischen Kuusamo nach dem abschließenden 10-km-Verfolgungslauf den zweiten Platz. Frenzel, der zuvor beim Springen mit 148,5m einen Schanzenrekord aufgestellt hatte, lieferte sich mit dem Franzosen Jason Lamy Chappuis ein packendes Duell, musste den Olympiasieger aber am letzten Anstieg ziehen lassen und hatte am Ende 6,6 Sekunden Rückstand. Dritter wurde der Österreicher Mario Stecher.

Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt) präsentierte sich trotz seiner langen Trainingspause vor allem in der Loipe bereits in guter Form und belegte am Ende Rang fünf hinter dem Österreicher Felix Gottwald. Siebter wurde Tino Edelmann aus Zella-Mehlis.