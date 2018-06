Inhalt Seite 1 — EM-Hattrick für Deibler, Niederlage für Steffen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eindhoven (SID) - Hattrick für Steffen Deibler, erste Niederlage bei Titelkämpfen für Britta Steffen seit 2007: Doppel-Olympiasiegerin Steffen musste sich bei der Kurzbahn-EM in Eindhoven mit Bronze über 100m Freistil und Silber mit der Freistilstaffel begnügen. Insgesamt setzten Deutschlands Schwimmer einen Tag nach dem historischen Goldrausch ihre Medaillenflut aber fort. Silber gewannen auch Yannick Lebherz und Hendrik Feldwehr.

Deibler ließ seinen Gefühlen nach dem dritten Streich freien Lauf. "Geil. An diese EM werde ich mich lange zurückerinnern", sagte der 23 Jahre alte Hamburger, der nun zum Abschluss am Sonntag den Vierfach-Triumph perfekt machen will: "Die 50 Meter Schmetterling sollten mir am leichtesten fallen. Aber man weiß ja nie."

Deibler schwimmt Weltjahresbestzeit

Mit Weltjahresbestzeit in 49,95 Sekunden ließ Deibler über 100m Schmetterling dem Lokalmatadoren Joeri Verlinden (50,52) keine Chance. Bitter verlief das Rennen für Benjamin Starke. Einen Tag nach seinem 24. Geburtstag verpasste der Neuköllner (50,93) hinter dem Kroaten Peter Mankoc Bronze um eine Hundertstel.

Steffen zeigte Größe in der - erwarteten - Niederlage und war mit ihrer Ausbeute zufrieden. "Das ist okay, mehr war nicht drin", sagte die 27 Jahre alte Berlinerin: "Ich habe hier ganz klar die Grenzen aufgezeigt bekommen. Vom Kopf her, weiß ich, dass das im Moment das Maximum ist. Mein Kämpferherz spricht aber natürlich eine andere Sprache."

In 52,92 Sekunden lag Steffen, die Ende Oktober 15 Monate nach dem Doppel-Coup bei der WM in Rom ihr Comeback gefeiert hatte, deutlich hinter den Niederländerinnen Ranomi Kromowidjojo (51,44) und Femke Heemskerk (52,02). Daniela Schreiber aus Halle/Saale wurde Fünfte (53,57).

Auch in der 4x50-m-Freistilstaffel musste sich Steffen zusammen mit Dorothea Brandt, Lisa Vitting und Schreiber (1:36,83) dem dominierenden Oranje-Quartett (1:34,34) geschlagen geben.