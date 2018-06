Bochum (SID) - Der VfL Bochum hat seinen Abwärtstrend in der 2. Bundesliga gestoppt. Am 14. Spieltag siegten die Westfalen nach zwei Niederlagen in Folge mit 3:0 (0:0) gegen SC Paderborn und verbesserten sich in der Tabelle vorübergehend von Platz zwölf auf Platz neun. Chong Tese (58.) brachte die Gastgeber mit seinem siebten Saisontor in Führung, der kurz zuvor eingewechselte Zlatko Dedic (78.) und Mark Rzatkowski (80.) sorgten für die Entscheidung.

Wie schon vor dem blamablen 1:4 gegen den FC Ingolstadt am vergangenen Spieltag hatte der Bochumer Trainer Friedhelm Funkel vier Spieler aus dem Kader gestrichen. "Sie sind derzeit nicht in der Verfassung, der Mannschaft zu helfen" sagte Funkel über die auf die Tribüne verbannten Giovanni Federico, Mergim Mavraj, Milos Maric und Dennis Grote. "Ich hoffe, dass diese Maßnahme zum Nachdenken anregt."

Der VfL war vor 9186 Zuschauern von Beginn an sichtlich auf Wiedergutmachung aus. Bereits in der 1. Minute hatte Rzatkowski die erste Möglichkeit zur Führung, zielte aus etwa 20 Metern aber knapp über das Tor. Auch im Folgenden tauchten die Bochumer immer wieder vor dem Kasten von SCP-Keeper Daniel Masuch aus, zeigten aber Schwächen im Abschluss.

Das änderte sich erst in der zweiten Hälfte, als Tese den Bundesliga-Absteiger nach einer Flanke von Andreas Johansson in Führung brachte. Die Gäste, die nach der Gelb-Roten Karte wegen absichtlichen Handspiels von Markus Palionis (45+1) im zweiten Durchgang mit neun Feldspielern auskommen mussten, hatten dem wenig entgegenzusetzen. Mit einer sehenswerten Einzelleistung erhöhte Dedic auf 2:0, Rzatkowski machte nach Hereingabe von Björn Kopplin dann endgültig alles klar.