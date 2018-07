Inhalt Seite 1 — Deutscher Doppelsieg bei Weltcup-Auftakt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Innsbruck (SID) - Die deutschen Rodlerinnen sind auch in der neuen Saison das Maß aller Dinge. Beim Weltcup-Auftakt in Innsbruck-Igls setzte sich Olympiasiegerin Tatjana Hüfner mit Bestzeiten in beiden Läufen sowie einem deutlichen Vorsprung von mehr als zwei Zehntelsekunden vor Teamkollegin Natalie Geisenberger aus Miesbach durch und feierte den 22. Weltcupsieg ihrer Karriere. Dritte wurde Weltmeisterin Erin Hamlin aus den USA.

Bei den Doppelsitzern verpassten Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) nur hauchdünn das Podest. Die EM-Zweiten wiesen nach einem Fahrfehler im ersten Durchgang zwei Hundertstelsekunden Rückstand auf die Dritten Peter Penz/Georg Fischler aus Österreich auf. Es gewannen die überragenden Olympiasieger Andreas und Wolfgang Linger aus Österreich vor den Italienern Christian Oberstolz/Patrick Gruber.

Seit 99 Rennen ungeschlagen

Die deutschen Rodlerinnen sind derweil seit 99 Weltcuprennen ungeschlagen und könnten am 4. Dezember in Winterberg einen historischen Triumph feiern. Als Letzte konnte die Österreicherin Andrea Tagwerker vor 13 Jahren den deutschen Rodel-Assen eine Niederlage im Weltcup zuführen.

"Das ist vielleicht für Statistiker wichtig, aber mich interessiert diese Marke nicht wirklich", sagte Hüfner, die nach dem glänzenden Auftakt erleichtert war. "Es ist immer schön, mit einem Sieg in die Saison zu starten", sagte die dreimalige Gesamtweltcupsiegerin.

"Nach der akribischen Vorbereitung hatte ich so ein Ergbnis fast schon erwartet", gab Chetrainer Norbert Loch zu. Sein seit dieser Saison neuer Co-Trainer, die Rodel-Ikone Georg Hackl, warnte jedoch vor der Konkurrenz aus Übersee: "Man muss auch ehrlich sagen, dass die Amerikanerinnen stark waren und an die deutschen Damen herangerückt sind."

Neben Hüfner und Geisenberger wussten auch die beiden anderen BSD-Starterinnen zu überzeugen. Die Olympiafünfte Anke Wischnewski aus Oberwiesenthal kam auf Rang vier. Nachwuchshoffnung Carina Schwab (Berchtesgaden) überzeugte bei ihrem Weltcupdebüt auf ganzer Linie und wurde dank eines starken zweiten Laufs Siebte. "Das ist für mich eine kleine Sensation", meinte Loch.