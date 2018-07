Aachen (SID) - Der FC Augsburg hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und nimmt die Bundesliga ins Visier. Der Pokal-Achtelfinalist, vergangene Saison in der Relegation am 1. FC Nürnberg gescheitert, gewann bei Alemannia Aachen 3:1 (1:0) und rückte näher an das Spitzentrio heran. Der FCA siegte erstmals auf dem Tivoli und ist jetzt seit sieben Pflichtspielen ohne Niederlage.

Der Augsburger Sieg schien nach einem Tor von Tobias Werner (22.) und dem sechsten Saisontreffer von Nando Raffael (48.) schon kurz nach der Halbzeit in trockenen Tüchern. Doch die Alemannia wehrte sich mit aller Macht, traf zuerst den Pfosten (Zoltan Stieber) und erzielte dann in der 57. Minute das verdiente 1:2 durch Benjamin Auer. Für den früheren U21-Nationalspieler war es das siebte Saisontor. Sören Bertram (86.) machte in der 86. Minute dann aber endgültig für die Gäste alles klar.

In der ersten Hälfte waren die Gäste vor 16.000 Zuschauern überlegen und ließen wenig Aktionen der Aachener Offensive zu. Das änderte sich zwischen der 45. und 60. Minute, als die Gastgeber das Tor von Simon Jentzsch bestürmten und folgerichtig den Anschlusstreffer erzielten. Danach agierte Augsburg allerdings wieder souverän und kam verdient zum dritten Treffer.