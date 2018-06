Bridgeview (SID) - Olympiasieger USA hat eine Blamage vermieden und komplettiert das exklusive Teilnehmerfeld der Frauenfußball-WM 2011 in Deutschland. Der Weltranglistenerste und zweimalige Weltmeister qualifizierte sich durch ein 1:0 (1:0) im Play-off-Rückspiel gegen Italien als 16. und letztes Team für die Endrunde. Damit sind die Top 10 der Weltrangliste komplett bei der WM vertreten. Das Hinspiel in Padua hatten die USA ebenfalls 1:0 gewonnen.

Amy Rodriguez erzielte am Samstag in Bridgeview/Illimois in der 40. Minute den einzigen Treffer des Rückspiels. Damit wahrten die Amerikanerinnen ihre Serie: Noch nie haben die US-Damen eine Endrunde verpasst, immer erreichten sie mindestens das Halbfinale.

Top 10 der FIFA-Weltrangliste vollzählig

OK-Präsidentin Steffi Jones begrüßte eines der Schwergewichte des Frauenfußballs als echten Gewinn für die WM, die vom 26. Juni bis 17. Juli in neun Spielorten ausgetragen wird. "Obwohl das Team der USA bis zum letzten Moment um die WM-Qualifikation zittern musste, zählt die Mannschaft nach wie vor zu den Top-Favoriten auf den WM-Titel. Es gab in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften schon viele Teams, die nach Schwierigkeiten in der Qualifikationsrunde am Ende den Pokal geholt haben. Vielleicht schreiben die USA ein weiteres Stück Fußballgeschichte", sagte Jones und gratulierte dem US-Verbandspräsidenten Sunil Gulati per Fax.

"Dass nunmehr die Top 10 der FIFA-Weltrangliste vollzählig dabei sind, unterstreicht die hohe Qualität des Turniers und garantiert viele spannende und hochklassige Spiele", ergänzte die frühere Nationalspielerin Jones.

Neben den USA sowie Gastgeber und Titelverteidiger Deutschland werden Äquatorial-Guinea, Australien, Brasilien, Nordkorea, England, Frankreich, Japan, Kanada, Kolumbien, Mexiko, Neuseeland, Nigeria, Norwegen und Schweden an der 6. Frauen-WM teilnehmen.

Bei der Gruppen-Auslosung am Montag (19.25 Uhr/ZDF) werden Ex-Nationaltorwart Oliver Kahn und das slowakische Supermodel Adriana Karembeu die Lose ziehen.