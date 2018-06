Inhalt Seite 1 — Landis kontert Contador: "Nahmen Clenbuterol" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (SID) - Floyd Landis hat die Glaubwürdigkeit des positiv getesteten dreimaligen Tour-de-France-Siegers Alberto Contador weiter erschüttert. Während der Spanier behauptet, die Einnahme von Clenbuterol sei in der Radsport-Szene nicht üblich gewesen und das Mittel sei über verunreinigtes Fleisch in seinen Körper gelangt, erklärte der wegen Dopings disqualifizierte Tour-Sieger von 2006 gegenüber der ARD-Sportschau (heute ab 18 Uhr) als erster Star der Branche, die Verwendung dieses Mittels sei durchaus Usus.

"Ich weiß, dass Fahrer Clenbuterol genommen haben. Ich denke, das Risiko Clenbuterol heute zu nehmen, ist größer als früher, als es noch keine Trainingskontrollen gab. Trotzdem bleibt das Risiko, erwischt zu werden, auch heute vergleichsweise klein, denn das Mittel ist in der Regel längst abgebaut, wenn eine Kontrolle kommt."

Landis attackiert UCI-Offizielle

Landis, der in der Vergangenheit bereits Aussagen des dopingverdächtigen siebenmaligen Tour-Siegers Lance Armstrong stark erschüttert hatte, greift zugleich auch Präsident Pat McQuaid und Vorgänger Hein Verbrüggen vom Radsport-Weltverband UCI an: "Im Peleton ist bekannt, dass McQuaid oder Verbrüggen oder andere Verantwortliche der UCI in den letzten 20 Jahren einige Leute beschützen und andere eher nicht. Das ist ihre Art zu manipulieren und Stars zu kreieren", sagt Landis.

Landis bekräftigt und verstärkt in dem ARD-Interview Aussagen zum Dopingverhalten in jener Zeit, in der er zusammen mit Armstrong für US Postal fuhr: "Es ist sehr einfach, Anabolika, egal ob Testosteron, Wachstumshormone oder irgendwas in der Art, und Epo zu nehmen und Bluttransfusionen zu machen. All das kann man einfach nehmen, ohne erwischt zu werden, und wir haben das regelmäßig getan."

"Jede Person hat es getan"

Auf die Nachfrage, ob dies auch Armstrong, George Hincapie, Levy Leipheimer und ihn selbst betreffe, erklärte Landis: "Jede Person und ich, die an den Rennen teilgenommen haben, die Lance gewonnen hat, hat es getan." Armstrong und seine Anwälte lehnten ein Interview der ARD-Sportschau ab und erklärten schriftlich, Landis sei ein notorischer Lügner, der Profit aus seinen Aussagen ziehen wolle.