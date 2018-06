Inhalt Seite 1 — Berbatow nach Fünferpack gefeiert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Manchester (SID) - Dimitar Berbatow streckte beide Arme in die Höhe, ging gemächlich in Richtung Fans und genoss die Standing Ovations im "Theater der Träume". Mit fünf Toren beim 7:1-Sieg von Manchester United gegen die Blackburn Rovers hat sich der Ex-Leverkusener in die Geschichtsbücher der englischen Premier-League geschossen. Und Old Trafford stand Kopf: Ausgerechnet Berbatow, der zuvor über 13 Stunden lang nicht getroffen hatte, schaffte einen Fünferpack.

"Wir warten seit Wochen darauf, dass bei ihm der Knoten platzt, und nun so was", sagte ManU-Teamchef Sir Alex Ferguson kopfschüttelnd. Die One-Man-Show des Bulgaren veranlasste sogar den knurrigen Schotten zu einem überschwänglichen Lob: "Das war einfach fantastisch."

Vierter Fünferpack der Premier-League-Geschichte

Berbatow ist der vierte Spieler in der 18-jährigen Premier-League-Geschichte, dem fünf Tore in einem Spiel gelangen. Der erste war Andy Cole im Jahr 1995 beim 9:0 von ManU gegen Ipswich Town, vier Jahre später folgte Alan Shearer beim 8:0 von Newcastle United über Sheffield Wednesday. Im vergangenen Jahr gelang das Kunststück Jermain Defoe beim 9:1 von Tottenham Hotspur gegen Wigan Athletic.

Spätestens beim Blick auf diese Liste platzte Berbatow endgültig vor Stolz. "Es ist eine große Ehre, neben Leuten wie Alan Shearer und Andy Cole zu stehen", sagte der 29 Jahre alte Angreifer, der 2006 zunächst für 16 Millionen Euro aus Leverkusen zu den Spurs gewechselt war. Zwei Jahre später überwies ManU das Doppelte an Tottenham.

Beim Rekordmeister stand Berbatow immer im Schatten von Wayne Rooney. Die Anerkennung der Fans hielt sich zudem in Grenzen, weil der Bulgare nicht unbedingt ein Freund des laufintensiven ManU-Spiels ist. Eine gehörige Portion Ehrfurcht trug mit dazu bei, dass Berbatow lange Zeit nur Ergänzungsspieler war. "Die Fans hier sind Best, Charlton, Cantona gewohnt. Aber ich bin doch nur der Dimitar", sagte Berbatow einst.

Ferguson schenkte Berbatov Vertrauen