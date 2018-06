Köln (SID) - "Joker" Cicero hat den VfL Wolfsburg vor einem weiteren Tiefschlag bewahrt und den umstritten Trainer Steve McClaren etwas aus der Schusslinie genommen. Der Brasilianer rettete den Niedersachsen durch sein Traumtor in der 81. Minute zum 1:1 (0:0)-Endstand beim 1. FC Köln einen glücklichen Punkt. Die Kölner, die über weite Strecken das Spiel diktiert hatten, machten dennoch einen weiteren kleinen Schritt aus der Krise und verbesserten sich im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga auf den Relegationsplatz. Milivoje Novakovic hatte die Gastgeber in der 51. Minute per Kopf mit seinem fünften Saisontreffer in Führung gebracht.

Die Kölner waren vor 43.000 Zuschauern vor der Pause das bessere Team. Eine Woche nach dem 1:0 beim VfB Stuttgart stellten die Geißböcke Wolfsburg vor erhebliche Probleme, ohne dabei große Glanzlichter zu setzen. Durch ihren Einsatz und einige gute Aktionen wurden die FC-Fans aber bereits im ersten Durchgang für die letzte Heimpleite gegen Borussia Mönchengladbach (0:4) versöhnt.

Köln bestimmte vor allem in den ersten 20 Minuten das Geschehen und hatte in der 17. Minute eine gute Gelegenheit durch Kevin Pezzoni, der aber an VfL-Torwart Diego Benaglio scheiterte. Die Gäste hatten ihre erste gute Möglichkeit in der 26. Minute durch Grafite, zwei Minuten später verpasste Dzeko die mögliche Führung für die Gäste. Der brasilianische Nationalspieler Grafite musste wegen einer Oberschenkelverletzung bereits in der 41. Minute augewechselt werden, für ihn kam Mario Mandzukic ins Spiel. Die beste Chance für Köln hatte zuvor in der 36. Minute Mato Jajalo verpasst, der von Adam Matuschyk, der den gesperrten Martin Lanig vertrat, glänzend in Szene gesetzt worden war.

Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Gastgeber weiter das Geschehen. Nach einem Freistoß von Petit profitierte Novakovic dann von einer schwachen Faustabwehr Benaglios und köpfte problemlos zum 1:0 ein. Drei Minuten später hätte Jajalo für den FC erhöhen müssen, doch nach erneuter Vorarbeit von Matuschyk verzog der Kroate aus 15 Metern. Die Kölner verpassten es dann, auch ihr drittes Sonntagsspiel in dieser Saison zu gewinnen, weil der in der 77. Minute eingewechselte Cicero per Fallrückzieher den Ausgleich markierte.

Von der angekündigten Protestaktionen einiger FC-Fans gegen den Kölner Vorstand und Manager Michael Meier war angesichts der ordentlichen Kölner Vorstellung nichts zu sehen.