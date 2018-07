Köln (SID) - Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf errungen. Die Hessen kamen am 13. Spieltag zu einem 24:23 (14:13)-Sieg beim direkten Konkurrenten TSV Hannover-Burgdorf. In einer von starken Torhüter-Leistungen geprägten Begegnung erzielte Steffen Fäth 15 Sekunden vor Schluss den entscheidenden Treffer. Erfolgreichster Hannoveraner war Piotr Przybecki mit acht Toren, bei Wetzlar war Peter Jungwirth mit fünf Toren treffsicherster Spieler.