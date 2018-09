Inhalt Seite 1 — Özil und Khedira auf dem Weg ins Achtelfinale Seite 2 Auf einer Seite lesen

Madrid (SID) - Nach nur 100 Tagen bei Real Madrid haben Mesut Özil und Sami Khedira die Sieger-Mentalität der "Königlichen" bereits verinnerlicht. "Bei Real wissen wir, was wir können. Wir fahren auch zum AC Mailand, um zu gewinnen", sagte Özil vor dem Duell in der Champions League zwischen dem 17-maligen italienischen Fußball-Meister und dem spanischen Rekord-Titelträger heute (20.45 Uhr/Sky).

Auch Khedira trägt die spanische Variante der "Mia-san-Mia"-Einstellung zur Schau. "Als Real Madrid reist man mit einem ganz anderen Selbstverständnis zu solch einem Spiel - bei allem Respekt vor Milan", sagte der 23-Jährige dem kicker. Für Özil ist die Partie in Italien, bei der Real bereits am 4. Spieltag den Achtelfinal-Einzug perfekt machen kann, nur ein weiterer Schritt in Richtung des großen Ziels: "Wir wollen in diesem Jahr den Titel in der Champions League holen."

Lob von allen Seiten

Das große Selbstbewusstsein der beiden deutschen Nationalspieler kommt nicht von ungefähr. Schließlich wurden Özil und Khedira zuletzt von allen Seiten mit Lob überschüttet. Real-Boss Florentino Perez sieht Özil in absehbarer Zukunft als besten Spieler der Welt, Trainer Jose Mourinho bezeichnete Khedira zuletzt als einen seiner wichtigsten Spieler.

Ihren Durchbruch auf der internationalen Bühne erlebten Khedira und Özil beim 2:0 im ersten Gruppenduell gegen Mailand vor zwei Wochen. Damals traf Özil zum Endstand, wurde von den Fans mit Standing Ovations gefeiert und von Mourinho zum "magischen Mesut" gemacht. Khedira war der Chef im Mittelfeld, durfte sich ebenso über das Lob des Trainers freuen und erhielt beste Kritiken in der Presse.

Spätestens nach diesem Auftritt war klar, dass sich der Wechsel nach Madrid für die beiden Jungstars gelohnt hat. "Ich fühle mich jetzt schon bestätigt, dass dieser Schritt der richtige für mich ist", sagt Khedira: "Ich werde mich als Mensch und Spieler weiterentwickeln." Und auch Özil ist von seinem Arbeitgeber begeistert: "Wir sind Teil eines Mythos. Das merken wir in jedem Spiel."

