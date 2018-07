Dallas (SID) - Der dreimalige Surf-Weltmeister Andy Irons ist am Dienstag tot in einem Hotelzimmer in Dallas aufgefunden worden. Der 32-jährige Amerikaner litt am Denguefieber, einer Virusinfektion, die durch einen Mückenstich übertragen wird und vor allem in tropischen und subtropischen Gebieten auftritt. Eine für Mittwoch angesetzte Obduktion soll Aufschluss über die genaue Todesursache geben. Irons hinterlässt seine hochschwangere Ehefrau Lyndie Dupuis, die in den nächsten Tagen ihr erstes Kind erwartet.

Der Weltmeister von 2002, 2003 und 2004 hatte am Wochenende aus gesundheitlichen Gründen seine Teilnahme an einem Wettkampf in Puerto Rico abgesagt und sich auf den Heimweg nach Kauai/Hawaii gemacht. Beim Zwischenstopp am Montag in Dallas fühlte sich Irons bereits so schlecht, dass er auf den Anschlussflug verzichtete und stattdessen im Flughafen-Hotel eincheckte. Dort fand ihn das Personal am Dienstagmorgen (Ortszeit) leblos im Bett. Der sofort herbeigerufene Arzt konnte nur noch den Tod feststellen.