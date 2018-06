Washington (SID) - Barack Obama hat den San Francisco Giants nach dem Gewinn der World Series in der Major League Baseball (MLB) telefonisch seinen Glückwunsch ausgesprochen und die gesamte Mannschaft zu einem Besuch ins Weiße Haus gebeten. Im Gegenzug lud das Team den US-Präsidenten zu einem seiner nächsten Heimspiele ein.

Die San Francisco hatten den MLB-Titel erstmals seit 56 Jahren gewonnen. Im fünften Finalspiel hatten sich die Giants 3:1 gegen die Texas Rangers durchgesetzt und die Serie best of seven mit 4:1 für sich entschieden.

Auch in der Heimat wurde der Triumph der "Giganten" von den Fans gebührend gefeiert. Für Mittwoch war ein Marsch von San Franciscos Bankenviertel zum Rathaus geplant.