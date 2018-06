Inhalt Seite 1 — Floyd Landis muss sich vor Gericht verantworten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paris (SID) - Floyd Landis hat die Liebe zum Radsport wiederentdeckt, doch die Sünden der Vergangenheit holen den geständigen Dopingsünder wieder ein. Der Amerikaner hatte im fernen Neuseeland gerade wieder Gefallen an seinem alten Job gefunden, als aus Frankreich Meldungen über einen bevorstehenden Prozess im Zuge der "Hacker-Affäre" die harmonische Atmosphäre bei der Tour of Southland trübten.

Dem 35 Jahre alten Radprofi, dem der Toursieg 2006 wegen Testosteron-Dopings aberkannt worden war, und seinem Trainer Arnie Baker wird vorgeworfen, sich illegal Zugriff zum Computer des französischen Anti-Doping-Labors in Chatenay-Malabry verschafft zu haben.

Ein genauer Gerichtstermin wurde noch nicht anberaumt. Bereits im Januar dieses Jahres war ein internationaler Haftbefehl gegen Landis ausgestellt, aber nicht vollstreckt worden. Neben Landis und Baker soll sechs weiteren Personen der Prozess gemacht werden.

Die französische Anti-Doping-Agentur AFLD hatte einst Strafanzeige gestellt, weil interne Dokumente des Labors im Zuge des Doping-Prozesses gegen Landis an die Öffentlichkeit gelangt und zur Verteidigung des Amerikaners genutzt worden waren. Landis hatte nach der Aberkennung seines Toursieges einen millionenschweren Justizmarathon angestrengt, um seine Unschuld zu beweisen - allerdings ohne Erfolg. Im Mai dieses Jahres legte er schließlich doch ein umfangreiches Doping-Geständnis ab und belastete zugleich Lance Armstrong und weitere Mitglieder des früheren US-Postal-Teams schwer.

Dieses Falles hat sich gar US-Cheffahnder Jeff Novitzky angenommen. Der Zwei-Meter-Mann, der einst Marion Jones hinter Gitter brachte, arbeitet mit größter Akribie an der Aufdeckung des möglichen Dopinggeflechts im System Armstrong. Am Mittwoch musste Armstrongs Teamkollege Jaroslaw Popowitsch vor der Grand Jury in Los Angeles aussagen. Dass der Ukrainer überhaupt vorgeladen wurde, überrascht ein wenig. Schließlich war Popowitsch erst 2005 zum damaligen US-Postal-Nachfolgerennstall Discovery Channel gestoßen. 2009 und 2010 fuhr er an Armstrongs Seite bei den Teams Astana und RadioShack.

Vor Popowitsch waren unter anderem schon Armstrongs frühere Helfer Tyler Hamilton und Kevin Livingston, Physiologe Allen Lim und der dreimalige Toursieger Greg LeMond, ein erklärter Gegner des Texaners, vorgeladen worden. Die Aussagen fanden allesamt unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Landis, der Mann, der all die Ermittlungen ins Rollen gebracht hatte, zeigt sich derweil in Neuseeland, wo er derzeit auf dem vierten Gesamtrang ganz passabel in die Pedale tritt, mit sich und der Welt im Reinen. "Es ist eine Freude, mit jungen Kerlen zusammenzusein, die Träume und große Ziele haben und morgens vor dem Start noch aufgeregt sind. Das habe ich lange nicht mehr erlebt. Das ist gut für mich und meinen Kopf", sagt Landis, der als Gastfahrer für das Orca-Velo-Merino-Team unterwegs ist.