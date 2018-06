Hamburg (SID) - Der Universum-Boxstall rüstet sich für das Box-Jahr 2011 und geht dabei neue Wege. Am 19. November steigt Jack Culcay in Hamburg gegen den Bulgaren Alexej "The Fish" Ribtschew in den Ring. Der Kampf wird erstmals live ab 22.30 Uhr auf Bild.de übertragen. Weltweit können alle Internet-User den Kampf über sechs Runden kostenlos verfolgen. Im Halbmittelgewicht gilt "Gold-Jack" Culcay derzeit als Deutschlands größtes Boxtalent.

In SPORT1 hat Universum einen weiteren Partner für die Veranstaltung gewinnen können. Der TV-Sender überträgt von 20.00 bis 22.30 Uhr die Kämpfe von Ruslan Chagaev, Schwergewichts-Hoffnung Denis Boytsow und Olympiasieger Rachim Tschachkijew (beide Russland) live. Der Usbeke Chagaev ist Pflichtherausforderer von WBA-Weltmeister David Haye aus Großbritannien. Die Gegner werden in den nächsten Tagen veröffentlicht.

"Viele Fans haben uns gefragt, wann wir endlich noch mal in der tollen Atmosphäre in unserem Hamburger Gym einen Box-Abend machen. Jetzt ist es so weit", sagt Universum-Promoter Klaus-Peter Kohl: "Wir bieten den Fans tolle Vorbereitungskämpfe für die großen Fights in 2011. Die Jungs sollen ihre Form bestätigen für die großen Aufgaben."