Düsseldorf (SID) - Düsseldorf wird am 3. Juli 2011 erstmals einen Triathlon ausrichten. Dabei wird es ein Eliterennen über die Sprintdistanz (750 m Schwimmen, 20 km Radfahren, 10 km Laufen) geben. Der Triathlon soll Spitzenathleten nach den Europameisterschaften in Spanien (25./26. Juni) und vor dem Weltcup in Hamburg (16./17. Juli) als Leistungstest dienen. Der Wettkampf wird von Düsseldorf in Zusammenarbeit mit dem nordrhein-westfälischen Triathlon-Verband als Veranstalter sowie der Deutschen Triathlon Union (DTU) organisiert.