Bukarest (SID) - Der rumänische Rekordmeister Steaua Bukarest muss nach einem Gerichtsurteil eine Entschädigung in Höhe von 300.000 Euro an seinen ehemaligen Trainer Dorinel Munteanu zahlen. Das berichtet die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax. Der Klub hatte Munteanu notwendige Steuerunterlagen für die zuständigen Behörden in Deutschland nicht zur Verfügung gestellt.

Munteanu, zu dieser Zeit in Deutschland gemeldet, hatte im Oktober 2008 das Traineramt bei Steaua übernommen, wurde jedoch knapp zwei Monate später wieder entlassen. Derzeit trainiert der ehemalige Kölner und Wolfsburger Bundesliga-Profi den rumänischen Tabellenführer Otelul Galati.