Berlin (SID) - Zweitliga-Tabellenführer Hertha BSC Berlin ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit einer Geldstrafe in Höhe von 9000 Euro belegt worden. Hertha-Fans hatten während des Spiels bei Union Berlin (1:1) am 17. September mehrere Bengalische Feuer mit starker Rauchentwicklung gezündet. Zudem wurde im Zuschauer-Block der Berliner beim Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (2:0) am 22. Oktober ein Knallkörper abgefeuert. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.