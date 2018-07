Unterhaching (SID) - Drittligist SpVgg Unterhaching muss zwei Spiele auf seinen Kapitän Torben Hoffmann verzichten. Der 36-Jährige wurde vom Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach seinem Platzverweis in der Begegnung gegen den SV Sandhausen (1:1) gesperrt und fehlt der SpVgg im Derby gegen Bayern München II am 4. Dezember sowie gegen Jahn Regensburg am 12. Dezember. Unterhaching hat dem Urteil bereits zugestimmt, damit ist es rechtskräftig.