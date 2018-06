München (SID) - Starspieler Franck Ribery steckt nach über sechswöchiger Verletzungspause vor seinem Comeback bei Rekordmeister Bayern München. Der Franzose könnte im Bundesliga-Duell bei Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr/Sky und Liga total!) wie Nationalspieler Holger Badstuber (Schambeinentzündung) in den Bayern-Kader zurückkehren.

"Normalerweise wird Badstuber kommen und abhängig vom Training auch Ribery", sagte Trainer Louis van Gaal nach dem 4:0-Triumph in der Champions League bei FCR Cluj in Rumänien. Ribery war am 21. September in der Bundesliga-Partie bei 1899 Hoffenheim (2:1) umgeknickt und hatte einen Riss des vorderen Außenbandes sowie einen Riss der Kapsel im rechten Sprunggelenk erlitten.

Auch im Falle Arjen Robben gibt es positive Neuigkeiten. Der niederländische Nationalspieler, der seit der Weltmeisterschaft an einer Muskelverletzung im Oberschenkel laboriert, könnte laut Rummenigge nach einer weiteren Untersuchung bei Bayern-Arzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in den kommenden Tagen das Lauftraining aufnehmen. Ein Comeback des Mittelfeldspielers wird es voraussichtlich aber erst 2011 geben.