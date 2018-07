Nürnberg (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) müssen in den kommenden Wochen auf Kapitän Greg Leeb verzichten. Der 33-Jährige hat im Spiel gegen die Krefeld Pinguine (2:1) am 30. Oktober ein Hyperflexionstrauma am Knie erlitten und muss vier bis sechs Wochen pausieren. Das teilten die Franken am Donnerstag mit.