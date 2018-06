Köln (SID) - Der neue Trainer Frank Schaefer vom Bundesligisten 1. FC Köln wird weiter an seinem zuletzt erfolgreichen Kader festhalten. Das bedeutet, dass der einstige Stammkeeper Faryd Mondragon trotz offenbar guter Trainingsleistungen auch nicht mit zum Punktspiel der Kölner beim 1. FC Nürnberg am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) fährt. "In den zehn Tagen, in denen ich hier Trainer bin, hat er sich professionell verhalten. Nichtsdestotrotz habe ich entschieden, ihn nicht auf die Bank zu setzen. Wenn er mitfährt, geht der Focus weg vom Spiel", sagte der 47-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Somit wird im vierten Pflichtspiel in Folge Miro Varvodic im FC-Tor stehen und sein Vertreter Daniel Schwabke auf der Bank sitzen. Aus der zuletzt im DFB-Pokal gegen 1860 München (3:0) und in der Bundesliga gegen den HSV (3:2) erfolgreichen Elf ist derzeit nur der angeschlagene Außenverteidiger Miso Brecko fraglich. Der wiedergenesene Adil Chihi wird den Klub zum Saisonende wohl verlassen, laut Manager Michael Meier habe der Stürmer eine Angebotsfrist verstreichen lassen.

Der zuletzt in der Öffentlichkeit stark kritisierte Meier hat unter der Woche bei einem Treffen mit Fan-Vertretern Stellung bezogen, so auch zur harschen Kritik von Nationalstürmer Lukas Podolski an fehlender Strategie. Meier, dessen Ablösung nach der Entlassung von Trainer Zvonimir Soldo lautstark im Stadion gefordert worden war, sprach von einem respektvollen Umgang, der nicht ganz "emotionslos" gewesen sei. "Es war ein Graben, der entstanden war, zu überwinden", sagte Meier. Es habe weder Pfiffe noch Rücktrittsforderungen gegeben.