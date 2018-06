Mainz (SID) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bittet Erfolgstrainer Thomas Tuchel zur Kasse. Wegen unsportlichen Verhaltens muss der Coach des FSV Mainz 05 3000 Euro Geldstrafe zahlen. Der Fußballlehrer hatte am 27. Oktober im Spiel im DFB-Vereinspokal gegen Alemannia Aachen in der 90. Minute eine minimal gefüllte Trinkflasche seitlich nach rechts in Kopfhöhe weggeworfen. Ein zielgerichteter Wurf in Richtung des Schiedsrichter-Assistenten oder einer anderen Person lag laut DFB nach Auswertung des Bildmaterials nicht vor. Tuchel hat dem Urteil bereits zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.