Köln (SID) - Zum Auftakt des elften Spieltages der Fußball-Bundesliga unternimmt Schalke 04 den nächsten Versuch zum Schritt aus der Krise. Der Tabellenvorletzte erwartet ab 20.30 Uhr Aufsteiger FC St. Pauli.

In der 2. Fußball-Bundesliga erwartet der Tabellenzweite Erzgebirge Aue ab 18.00 Uhr Fortuna Düsseldorf. Zeitgleich kommt es zum Beginn des elften Spieltages zu den Begegnungen VfL Bochum - FSV Frankfurt und FC Ingolstadt - Energie Cottbus.

Spitzenreiter Nürnberg Ice Tigers tritt am 21. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ab 19.30 Uhr bei den Eisbären Berlin an. Meister Hannover Scorpions spielt bei den Iserlohn Roosters, Schlusslicht Kölner Haie ist bei den Krefeld Pinguinen gefordert. Außerdem kommt es zu den Duellen Hamburg Freezers - EHC Wolfsburg, Adler Mannheim - ERC Ingolstadt und EHC München - Augsburger Panther (20.20 Uhr). In einer Nachholbegegnung der achten Runde spielt die Düsseldorfer EG gegen die Straubing Tigers (19.30).