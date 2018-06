Inhalt Seite 1 — Silber und Bronze für deutsche Flotte bei WM Seite 2 Auf einer Seite lesen

Lake Karapiro (SID) - Hoch gehandelt, tief gefallen: Die Gold-Träume des deutschen Männer-Doppelvierers sind am ersten Finaltag der Ruder-Weltmeisterschaften in Neuseeland geplatzt. Bei starkem Wind und hohen Wellen fuhr die Crew um Schlagmann Mathias Rocher (Magdeburg) auf Platz vier sogar an der eingeplanten Medaille vorbei.

Daniela Reimer (Potsdam) und Anja Noske (Saarbrücken) mit dem überraschenden Gewinn der Silbermedaille im Leichtgewichts-Doppelzweier und der Frauen-Doppelvierer mit Bronze sorgten auf dem Lake Karapiro dafür, dass der Finalauftakt für den Deutschen Ruderverband (DRV) kein Schlag ins Wasser wurde. "Von Daniela und Anja war das eine hervorragende Leistung. Auch mit der jungen Mannschaft des Frauen-Doppelvierers bin ich sehr zufrieden", sagte Cheftrainer Hartmut Buschbacher.

Untröstlich war dagegen der Männer-Doppelvierer. Deprimiert hockte die Crew nach dem enttäuschenden Rennverlauf auf den Rollsitzen. "Das ist sehr schade für die Jungs. Sie kamen mit den Bedingungen überhaupt nicht zurecht", meinte Buschbacher. Die Bedingungen seien grenzwertig gewesen, aber man hätte es vertreten können, dass die Rennen nicht abgebrochen worden seien, fügte der DRV-Cheftrainer an.

Nur Kanada vor Reimer und Noske

Das Duo Reimer/Noske trotzte den Verhältnissen und musste sich nach 2000 Metern nur Kanada um 1,13 Sekunden geschlagen geben. "Ich kann es noch gar nicht richtig fassen, dass eine Medaille rausgekommen ist. Wir fühlen uns richtig gut", sagte Reimer.

Auch beim Doppelvierer der Frauen herrschte gute Stimmung nach dem Gewinn der Bronzemedaille hinter Großbritannien und der Ukraine. "Das war ein hartes Rennen bei diesem Wetter. Ich bin froh, dass wir so gut die Strecke runtergekommen sind", sagte die Berlinerin Tina Manker. Hoffnung auf eine Medaille machten die Titelverteidiger Eric Knittel (Berlin) und Stephan Krüger (Rostock) im Doppelzweier als Zweite des Halbfinals. Der DRV ist in den restlichen neun Endläufen der olympischen Klassen mit sechs Booten vertreten.

