Köln (SID) - Zum Auftakt des elften Spieltags in der 2. Bundesliga hofft Absteiger VfL Bochum, der nach nur einem Sieg aus den letzten vier Partien im Heimspiel gegen den FSV Frankfurt heute (ab 18 Uhr, live bei Sky) auf einen Dreier.

Die Mannschaft von Friedhelm Funkel hat bereits acht Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Bei den Gästen aus Frankfurt lief es zuletzt gut. In den letzten fünf Spielen gewann der FSV viermal - in drei Partien blieben die Hessen dabei wieder ohne Gegentor.

Seit sieben Spielen ungeschlagen ist der FC Erzgebirge Aue. Zu Hause hat der Aufsteiger alle vier bisherigen Partien gewonnen und steht mit nur zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Hertha BSC Berlin aktuell auf einem Aufstiegsplatz.

Aue will weiter siegen

Gegen Fortuna Düsseldorf soll heute (ab 18 Uhr, live bei Sky) die Heimserie ausgebaut werden. Die Fortuna, in ihren letzten vier Begegnungen dreimal siegreich, hat nach dem 1:0 über den MSV Duisburg erstmals die Abstiegsränge verlassen können.

Der FC Ingolstadt will heute (ab 18 Uhr, live bei Sky) gegen Energie Cottbus den zweiten Saisonsieg einfahren. Die Gastgeber stehen mit nur vier Punkten punktgleich mit Arminia Bielefeld auf einem Abstiegsplatz. Cottbus kann mit einem Sieg den Anschluss an die Aufstiegsränge wahren, hat aber die letzten beiden Auswärtsspiele verloren (2:3 in Frankfurt, 0:2 in Osnabrück).