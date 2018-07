Sao Paulo (SID) - Ein halbes Jahr Gefängnis für Teamorder: Die Diskussion um die verbotene Stallregie in der Formel 1 treibt immer kuriosere Blüten. Ein brasilianischer Staatsanwalt hat nun versprochen, den Lokalmatadoren Felipe Massa ins Gefängnis zu bringen, sollte er seinem Teamkollegen, dem WM-Spitzenreiter Fernando Alonso, beim Rennen am Sonntag in Sao Paulo übermäßige Unterstützung gewähren.

"Wenn es dazu kommt, wird er Interlagos in Handschellen verlassen", sagte Staatsanwalt Paulo Castilho der Zeitung Folha de Sao Paulo und sprach von einer Haftstrafe von sechs Monaten. Castilho beruft sich auf ein Sondergesetz, das die Interessen von Sportfans schützt und ihr Recht, einen fairen Wettkampf zu sehen, hervorhebt.

Viele brasilianische Fans sehen Massa seit der offensichtlichen Stallorder auf dem Hockenheimring als Vaterlandsverräter. Ähnlich war es bereits Rubens Barrichello ergangen, als dieser 2002 auf Anweisung des Teams Michael Schumacher vorbeilassen musste.