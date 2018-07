Bochum (SID) - Der VfL Bochum hat in der 2. Bundesliga den Höhenflug des FSV Frankfurt gestoppt. Der Erstliga-Absteiger stellte durch den 1:0 (1:0)-Sieg am 11. Spieltag den Anschluss an die obere Tabellenhälfte her und schob sich mit 16 Punkten auf den 10. Platz vor. Die überraschend gut gestarteten Frankfurter (18 Punkte) kassierten dagegen nach zuletzt zwei Siegen die fünfte Saisonniederlage, bleiben aber zumindest bis Samstag auf Rang sechs. Zlatko Dedic erzielte den entscheidenden Treffer bereits nach zwei Minuten.

"Wir haben sehr gut angefangen, eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Da hätten wir aber das zweite Tor machen müssen. Dann läufst du Gefahr, zwei Punkte zu verlieren. Der Ausgleich wäre aber nicht verdient gewesen", sagte VfL-Trainer Friedhelm Funkel.

Vor 10.731 Zuschauern hatten die Gastgeber ohne den gesperrten Top-Torjäger Chong Tese (5 Tore) nach 50 Sekunden die erste gute Offensivaktion. Ein strammer Schuss von Mahir Saglik strich knapp über die Latte. Nach einer zu kurz abgewehrten Ecke stand Dedic plötzlich allein vor Frankfurts Torhüter Patric Klandt und nutzte die Chance eiskalt. Der Treffer des Slowenen war das 200. Trainer-Tor von Bochums Trainer Friedhelm Funkel in der 2. Liga.

Die im ersten Durchgang deutlich überlegenen Hausherren bestimmten auch nach dem Seitenwechsel das Geschehen. Kapitän Christoph Dabrowski (50./53.) und Saglik (57.) vergaben weitere gute Möglichkeiten.