Inhalt Seite 1 — Vettel über Webber: "Werden wohl nie gute Freunde" Seite 2 Auf einer Seite lesen

São Paulo (SID) - Sebastian Vettel hat die Attacken seines Teamkollegen Mark Webber im Herzschlagfinale der Formel 1 gekontert. "Ach, er hat schon so einiges gesagt in dieser Saison", sagte der deutsche Titelkandidat im Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ergänzte: "Lassen Sie es uns so sehen. Nach dem, was passiert ist im Laufe der Saison, werden wir wohl nie gute Freunde werden."

Webber hatte vor dem vorletzten WM-Rennen am Sonntag in Brasilien (17.00 Uhr MEZ/RTL und Sky) unter anderem behauptet, Vettel sei der Liebling des Teams und habe kein übermäßiges Talent. Zudem hatte er gefordert, der elf Jahre jüngere Kollege müsse ihm helfen, obwohl auch Vettel noch Titelchancen hat.

"Ich respektiere ihn als Fahrer"

"Ich versuche, ihn überall zu schlagen", sagte der deutsche Red-Bull-Pilot: "Aber ich habe kein Problem mit ihm. Ich respektiere ihn als Fahrer. Darüber hinaus will ich nicht ins Detail gehen. Vielleicht sollte ich meine Meinung manchmal für mich behalten, das wäre smarter. Aber ich bin wohl der Letzte, der einen Konflikt sucht, wenn es nicht nötig ist."

Den Vorwurf, vom Team bevorzugt zu werden, wollte der Hesse ebenfalls nicht so stehen lassen: "Ich sehe das nicht so. Das Team gibt uns beiden ein sehr gutes Auto, mit dem wir regelmäßig um Siege fahren können."

Obwohl der aktuelle WM-Vierte es ausschloss, schon am Wochenende für den zweitplatzierten Webber zu fahren, sprach er sich grundsätzlich für Teamorder aus. "Laut Reglement ist sie verboten", sagte Vettel: "Aber wir kennen doch das Spiel. Es steckt viel Geld, viel Macht, unglaublich viel Mühe drin, alles zu optimieren. Wenn jemand die Chance hat, den anderen zu schlagen, dann würde wohl jeder eine Teamorder anwenden."

Keine Hoffnung auf Motorschaden bei Alonso