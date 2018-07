Peking (SID) - Der deutsche Vize-Meister Peter Liebers aus Berlin hat beim Cup of China der Eiskunstläufer in Peking mit 175,94 Punkten den neunten Platz belegt. Der Sieg bei der dritten Grand-Prix-Station ging an den Japaner Takahito Kozuka (233,51 Punkte). Zweiter wurde Brandon Mroz aus den USA (216,80) vor dem Tschechen Tomas Verner (214,81). Weitere deutsche Teilnehmer waren in der chinesischen Hauptstadt nicht am Start.