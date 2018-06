Inhalt Seite 1 — Nürnberg holt drei Punkte gegen Köln Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nürnberg (SID) - Der 1. FC Köln hat im dritten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Frank Schaefer die erste Niederlage hinnehmen müssen. Der dreimalige deutsche Meister unterlag beim 1. FC Nürnberg trotz einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdient mit 1:3 (1:2) und steckt weiter in der Abstiegszone. Der Club darf nach dem siebten Heimsieg gegen Köln in Folge mit nun 18 Punkten nach elf Spielen von einer ruhigen Saison träumen.

Jens Hegeler hatte den 1. FCN mit seinem zweiten Saisontor früh in Führung gebracht (11.), doch Pedro Geromel glich mit seinem ersten Treffer in dieser Spielzeit aus (16.). Ilkay Gündogans viertes Saisontor brachte die Vorentscheidung zugunsten des Altmeisters (43.), ehe Julian Schieber in der 90. Minute endgültig alles klar machte.

Vor 41.789 Zuschauern im Frankenstadion war Nürnberg in der ersten Hälfte die klar bessere Elf und überzeugte mit kluger Taktik und Spielkultur. Die Gäste hatten nur nach dem Ausgleich einige starke Minuten und leisteten sich ansonsten viele Ballverluste im Spielaufbau. Im Angriff zeigten Milivoje Novakovic und Lukas Podolski kaum das von Schaefer geforderte Laufpensum - entsprechend selten brachten sie den Club in Gefahr. Nach der Pause zog sich Nürnberg etwas zurück, Köln war jetzt zumindest ebenbürtig.

Hegeler, der das Fußballspielen übrigens in Köln-Porz gelernt hat, belohnte den guten Beginn der Hausherren früh mit der Führung. Nach Zuspiel von Javier Pinola wurde Hegeler auf der halblinken Seite nicht angegriffen und konnte sich so den Ball seelenruhig zu einem wunderbaren Schlenzer in die rechte obere Torecke zurechtlegen. Für Miro Varvodic im Kölner Tor war da nichts zu halten. Hegeler war für Almog Cohen ins Team gerückt, spielte jedoch nicht wie zuletzt gewohnt im rechten, sondern im defensiven Mittelfeld - und dort gut.

Für den FC war der frühe Rückstand indes nichts Ungewohntes: Es war bereits das sechste Gegentor in der Anfangsviertelstunde - das ist "Ligaspitze". Und so brauchte Köln auch nicht lange, um sich davon zu erholen: Nach einer Ecke von Podolski konnte Juri Judt den Kopfball von Martin Lanig auf der Linie noch zu einer weiteren Ecke abwehren - die aber brachte das 1:1. Christian Clemens trat sie von links und Torwart Raphael Schäfer klatschte einen Kopfball von Geromel nur ab. Geromel setzte nach und drückte den Ball ins Tor.

"Wir sind über das Ergebnis sehr enttäuscht. Wir sind in der Hoffnung hier hingefahren, den positiven Trend ergebnismäßig fortzusetzen - das ist nicht gelungen, weil wir in der ersten Halbzeit Tendenzen und Verhaltensweisen gezeigt haben, die ich so nicht sehen will. Wir waren nicht aggressiv genug, haben keine Gelbe Karte gesehen in der ersten Halbzeit. Auch die Körpersprache hat mir nicht gefallen. In der zweiten Halbzeit habe ich eine Reaktion gesehen, auch wenn uns nicht alles gelungen ist", zeigte sich Kölns Trainer Frank Schaefer enttäuscht.

Nürnberg übernahm aber bald wieder das Kommando. Mehmet Ekici, Gündogan und zweimal Mike Frantz vergaben gute Möglichkeiten, ehe Gündogan nach einer Flanke von Frantz von links per Kopf zur Stelle war und für die erneute Club-Führung sorgte. Hegeler hätte fast noch vor der Pause für die Vorentscheidung gesorgt, doch Clemens kratzte seinen Schuss von der Linie.