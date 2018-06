Rennes (SID) - Schalkes Champions-League-Gegner Olympique Lyon steckt in der französischen Meisterschaft im Tabellenmittelfeld fest. Der siebenmalige Meister kam am Freitagabend bei Stade Rennes nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.

Während die Gastgeber mit dem Remis ihren überraschenden zweiten Platz hinter Spitzenreiter Stade Brest festigten, bleibt Lyon Zehnter. Jires Kembo-Ekoko brachte Rennes bereits in der fünften Minute in Führung. Für Olympique, das am 24. November bei Schalke 04 zu Gast ist, glich Michel Bastos aus (53.).