Sao Paulo (SID) - Jenson Button in Todesangst: Die bewaffneten Überfälle auf den letztjährigen Weltmeister und drei Ingenieure von Sauber hat die Formel 1 geschockt. Beide Überfälle ereigneten sich am Samstagabend vor dem Rennen in Sao Paulo nahe der Rennstrecke, verletzt wurde niemand. Bei der geistesgegenwärtigen Flucht des Button-Fahrers wurden mehrere Autos beschädigt, den Sauber-Technikern wurden Rücksäcke mit Ausweisen, Handys und Bargeld gestohlen. Nachdem es in den vergangenen Jahren in Brasilien schon mehrfach zu Überfällen von Teammitgliedern wie Toyota oder Williams gekommen war, war nun erstmals ein Fahrer Opfer.

"Sehr angsteinflößend"

"Das war eine schreckliche Situation, sehr angsteinflößend", sagte Button: "Es waren sechs Personen, Ich habe mir erst nichts dabei gedacht. Dann habe ich gesehen, dass zwei von ihnen Handfeuerwaffen hatten und einer sogar ein Maschinengewehr. Gott sei Dank hat mein Fahrer gut reagiert. Ich bin ihm sehr dankbar, er ist ein Held. Aber er hat ungefähr fünf Autos gerammt, wir fuhren quasi über sie hinweg."

Durch die Flucht des Chauffeurs, eines Polizisten, löste sich die Situation aber noch nicht auf. Einige Fahrer der beschädigten Autos gaben sofort Gas und starteten eine Verfolgungsjagd auf die gepanzerte Limousine, um ihre Schadenersatzansprüche anzumelden.

McLaren-Pilot Button war mit seinem Vater John, Manager Richard Goddard und Physiobetreuer Mike Collier auf dem Weg von der Rennstrecke zum Hotel im Stadtteil Morumbi, als die Limousine angegriffen wurde. Button dachte aber umgehend an seine Freundin Jessica. "Ich bin nur froh, dass sie nicht dabei war, sie hätte sich zu Tode erschrocken." Das Unterwäschemodel, das Button bei vielen Rennen begleitet, musste an diesem Wochenende arbeiten.

Geplanter Überfall?

Button erklärte, er sei nicht sicher, "ob die wussten, wen sie da überfallen. Ich hatte zwar Teamkleidung an, aber die Scheiben waren komplett verdunkelt." Eine McLaren-Sprecherin sagte dem SID jedoch, man vermute, dass Gehilfen der Gangster an der Strecke postiert waren und die Abfahrt der Limousine meldeten.