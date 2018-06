Inhalt Seite 1 — Hoeneß: "Das letzte Quäntchen Willensstärke fehlt" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (SID) - Ex-Meister VfL Wolfsburg tritt nach der 1:3-Pleite bei Eintracht Frankfurt auf der Stelle. Manager Dieter Hoeneß hat zur aktuellen Situation in der Autostadt Stellung bezogen.

Frage: "Herr Hoeneß, sind Sie sauer nach dem 1:3 bei Eintracht Frankfurt?"

Dieter Hoeneß: "Nach Niederlagen ist man nie besonders glücklich."

Frage: "Ihrer Mannschaft wird fehlender Kampfgeist und mangelnde Siegermentalität vorgeworfen. Wie sehen Sie das?"

Hoeneß: "Es ist richtig, dass mir in der ersten Halbzeit die Griffigkeit gefehlt hat. In der zweiten Halbzeit haben wir deutlich besser gespielt. Aber es fehlt das letzte Quäntchen Willensstärke, um solche Spiele zu gewinnen. Man muss das Glück auch mal erzwingen."

Frage: "Die Spieler müssten doch wissen, um was es geht. Wie kann man das beheben?"

Hoeneß: "In der Liga geht es unglaublich eng zu. Deshalb muss man in jedem Spiel auch die letzten Prozentpunkte an Leistung abrufen. An diesem Thema müssen wir weiter arbeiten."