Valencia (SID) - Nach der Saison ist vor der Saison: Seinen Sturz beim Finale der Moto2 in Valencia hakte der deutsche Motorrad-Pilot Stefan Bradl aus Zahling mit einem "alles in Ordnung" schnell ab und blickte bereits voraus: "Morgen wird schon wieder getestet. Dann beginnt die neue Saison." Bradl bleibt der Moto2 treu, aber sein Team Kiefer wechselt das Fahrwerk: von Suter zu Kalex.

Eine Woche nach seinem perfekten Rennen beim Großen Preis von Portugal in Estoril, das Bradl mit seinem insgesamt dritten Grand-Prix-Sieg krönte, war der 20-Jährige auch in Valencia nach der Bestzeit im Freien Training und Platz zwei im Qualifying klar auf Podiumskurs. "Ich habe gezeigt, dass ich wieder vorne dabei war", sagte Bradl.

Umso mehr wurmte ihn der überraschende Abflug: "Die Enttäuschung ist natürlich groß. Das Vorderrad ist mir komplett weggerutscht." Den Sieg sicherte sich der Tscheche Karel Abraham (FTR), weil Weltmeister Toni Elias (Spanien/Moriwaki) in der letzten Runde von der Strecke flog.

Besser erging es im Saisonfinale der 125er-Klasse Sandro Cortese. Der Derbi-Pilot aus Berkheim landete direkt hinter dem neuen Weltmeister Marc Marquez (Derbi) aus Spanien auf dem fünften Platz. Richtig zufrieden war Cortese trotzdem nicht: "Es war ein bisschen schwierig nach den zwei Stürzen. Ich habe am Anfang nicht so gepuscht und den Anschluss an die ersten vier verloren. Dann war ich Fünfter und nur noch allein. Das war ein langweiliges Rennen."

Immerhin darf auch Cortese auf einen Platz im Rennzirkus im kommenden Jahr hoffen. "Die Zukunft ist gesichert. Zu 99 Prozent passt alles", sagte der 20-Jährige, wollte aber nicht mehr verraten. In Valencia reichte dem ganz auf Sicherheit fahrenden Marquez beim ersten Saisonsieg des Briten Bradley Smith Platz vier zum ersten WM-Titel.

Jonas Folger (Schwindegg/Aprilia) schied nach seinem guten vierten Platz beim Großen Preis von Portugal in Estoril vor einer Woche diesmal aus. Dafür fuhr Marcel Schrötter (Vilgertshofen/Honda), der in Estoril gestürzt war, als Zwölfter in die Punkte. In der Gesamtwertung landete Cortese mit 143 Punkten auf Platz sieben, Folger (69) wurde 14. und Schrötter (27) 18.

Weltmeister Jorge Lorenzo stellte in der MotoGP mit seinem neunten Saisonsieg seine Ausnahmestellung erneut unter Beweis. Der spanische Yamaha-Pilot verwies Ex-Champion Casey Stoner (Australien/Ducati) nach einem spannenden Duell auf den zweiten Platz, Dritter wurde Lorenzos Vorgänger Valentino Rossi (Italien/Yamaha).