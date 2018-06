Getafe (SID) - Real Madrid bleibt mit den beiden deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Sami Khedira in der spanischen Primera Division weiter das Maß aller Dinge. Am 10. Spieltag setzten sich die Königlichen auch Dank eines Özil-Treffers gegen den Stadtrivalen und Europa-League-Champion Atletico Madrid mit 2:0 (2:0) durch. Ebenso wie Spitzenreiter Real (26 Punkte), der noch ungeschlagen ist, konnten auch die direkten Verfolger FC Barcelona (25) und FC Villarreal (23) ihre Spiele gewinnen.

Durch einen direkt verwandelten Freistoß zum 2:0 hatte Özil bereits in der 19. Spielminute für eine Vorentscheidung gesorgt. Der Portugiese Ricardo Carvalho (13.) hatte Real zuvor mit 1:0 in Führung geschossen. Neben Özil, der bereits sein drittes Saisontor bejubeln konnte, gehörte auch Khedira zur Startelf von Real-Trainer Jose Mourinho. Vor 80.000 Zuschauern feierte der Rekordmeister den 50. Sieg im 73. Derby im Bernabeu-Stadion.

Meister Barcelona bleibt nach dem 3:1 (2:0)-Auswärtserfolg bei Stuttgarts Europa-League-Gegner FC Getafe als Tabellenzweiter weiter der erste Real-Verfolger. Superstar Lionel Messi (23.) und Torjäger David Villa (35.) hatten den 20-maligen Meister bereits vor der Pause in Führung gebracht. Pedro erhöhte in der 65. Minute auf 3:0. Den Ehrentreffer für Getafe erzielte Manu (70.) per Elfmeter.

Auch der Tabellendritte Villarreal gab sich beim 4:1 (2:1)-Erfolg über Athletic Bilbao keine Blöße. Nach dem 0:1 durch Fernando Llorente (6.) erzielten Nilmar (38.), Santi Cazorla (44.), Giuseppe Rossi (84.) und Jefferson Montero (92.) die Treffer für Villarreal. Am Montag wird der 10. Spieltag mit der Begegnung FC Sevilla gegen FC Valencia komplettiert.