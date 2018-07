Köln (SID) - In der 2. Fußball-Bundesliga will der VfL Osnabrück gegen den Karlsruher SC seine "Flutlicht-Serie" weiter ausbauen. Seit 38 Spielen hat der VfL am Abend im heimischen Stadion nicht mehr verloren. Anstoß an der Bremer Brücke ist um 20.15 Uhr.

Im Grand Palais in Paris stehen die Einzelwettbewerbe der Degenfechter auf dem Programm. Auf der Planche kämpfen Martin Schmitt, Sven Schmid, Christoph Kneip und der Weltranglistenerste Jörg Fiedler um die Medaillen. Bei den Frauen greifen Olympiasiegerin Britta Heidemann, Europameisterin Imke Duplitzer und Monika Sozanska in die Entscheidung ein.